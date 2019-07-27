Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
10
Вилена
Тонни Вилена
90
21
Намли
Юнес Намли
62
9
Арисленес
Ари
73
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
14'
42'
67
7
Вамберто
Вандерсон
90
Запасные
17
Кайо
Кайо
33
Берг
Маркус Берг
19
Иван
Андрей Иван
88
Синицын
Андрей Синицын
1
Крицюк
Станислав Крицюк
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
70
Уткин
Даниил Уткин
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
90
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
20
Юрганов
Игорь Юрганов
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
26
Калугин
Никита Калугин
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
-
Мостовой
Андрей Мостовой
90
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
86
7
Песегов
Евгений Песегов
62
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
10
Полоз
Дмитрий Полоз
82
Запасные
10
Казаев
Ян Казаев
94
Лагатор
Душан Лагатор
90
Шакуро
Павел Шакуро
87
Карапетян
Александр Карапетян
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
92
Почивалин
Валерий Почивалин
19
Фролов
Евгений Фролов
10
Обухов
Владимир Обухов
5
Померко
Алексей Померко