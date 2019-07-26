Динамо
мин
44
Шунич
Тони Шунич
90
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
90
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
90
22
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
79
4
Рыков
Владимир Рыков
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
31'
90
6
Юсупов
Артур Юсупов
16'
70
34
Рауш
Константин Рауш
81
77
Каборе
Шарль Каборе
90
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
1
Шунин
Антон Шунин
90
Запасные
19
Москвичев
Владимир Москвичев
12
Липовой
Данил Липовой
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
20
Грулев
Вячеслав Грулев
5
Теттех
Абдул Теттех
7
Кардозу
Мигел Кардозу
10
Черных
Федор Черных
31
Лещук
Игорь Лещук
2
Морозов
Григорий Морозов
18
Ордец
Иван Ордец
3
Плиев
Заурбек Плиев
Урал
мин
3
Ароян
Вараздат Ароян
84
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
46
44
Егорычев
Андрей Егорычев
70
11
Ильин
Владимир Ильин
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
8
Емельянов
Роман Емельянов
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
Запасные
69
Шаболин
Артем Шаболин
50
Чистяков
Никита Чистяков
79
Юсупов
Артём Юсупов
14
Бавин
Юрий Бавин
19
Поляков
Денис Поляков
88
Погребняк
Павел Погребняк
77
Баклов
Олег Баклов
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
20
Панюков
Андрей Панюков
17
Димитров
Николай Димитров
57
Фидлер
Артем Фидлер