Арсенал
мин
22
Лесовой
Даниил Лесовой
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90'
90
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
79
70
Костадинов
Георгий Костадинов
72
21
Альварес
Виктор Альварес
90
48
Луценко
Евгений Луценко
67'
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
14
Хагуш
Анри Хагуш
76
8
Григалава
Гиа Григалава
90
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
25
Кангва
Кингс Кангва
29
Банда
Ламек Банда
50
Шамов
Егор Шамов
17
Аджоев
Гурам Аджоев
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
5
Довбня
Александр Довбня
26
Коне
Бакари Коне
13
Володько
Максим Володько
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
71
Денисов
Александр Денисов
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
Ростов
мин
17
Норманн
Матиас Норманн
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
81'
84
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
8
Попов
Ивелин Попов
67
19
Байрамян
Хорен Байрамян
70
34
Козлов
Алексей Козлов
90
7
Еременко
Роман Еременко
21'
90
11
Ионов
Алексей Ионов
49'
90
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
Запасные
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
79
Фролкин
Даниил Фролкин
47
Долгов
Александр Долгов
15
Глебов
Данил Глебов
26
Саплинов
Александр Саплинов
3
Вилюш
Мацей Вилюш
23
Зуев
Александр Зуев
1
Бабурин
Егор Бабурин
25
Логашов
Арсений Логашов