ЦСКА
мин
9
Чалов
Федор Чалов
90
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
38'
87
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
90
8
Влашич
Никола Влашич
30'
90
98
Обляков
Иван Обляков
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
7
Ахметов
Ильзат Ахметов
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
5
Васин
Виктор Васин
90
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
Запасные
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
31
Шарлия
Звонимир Шарлия
18
Н'Диай
Лассана Н'Диай
19
Нисимура
Такума Нисимура
29
Бийол
Яка Бийол
71
Тикнизян
Наяир Тикнизян
20
Кучаев
Константин Кучаев
22
Кырнац
Георгий Кырнац
3
Чернов
Никита Чернов
1
Помазун
Илья Помазун
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
Оренбург
мин
10
Алвеш
Рикарду Алвеш
83
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
66
Козлов
Савелий Козлов
90
5
Аюпов
Тимур Аюпов
75
9
Деспотович
Джордже Деспотович
90
12
Малых
Андрей Малых
90
77
Маляров
Никита Маляров
40'
79
31
Шахов
Виталий Шахов
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
56
Довбня
Александр Довбня
90
Запасные
11
Чуканов
Андреа Чуканов
57
Болотов
Евгений Болотов
76
Бидловский
Давид Бидловский
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
29
Афонин
Вадим Афонин
32
Кулишев
Артем Кулишев
1
Руденко
Александр Руденко