Матч завершен
Уфа
Уфа
Карп 29'
Табидзе 40'
2 : 3
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Намли 52'
Вилена 76'
Табидзе 86'
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
20 июля 2019, 14:00 МСК
20.07.2019, 14:00 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
10
Тилль
Оливье Тилль
84
55
Табидзе
Джемал Табидзе
40'
40'
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
29'
29'
84
74
Фомин
Даниил Фомин
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
77
Алиев
Азер Алиев
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
99
Козлов
Андрей Козлов
72
5
Йокич
Боян Йокич
90
1
Чернов
Алексей Чернов
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
34
Мохбалиев
Тургай Мохбалиев
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
11
Бизяк
Ловро Бизяк
99
Емельянов
Данила Емельянов
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
57
Кротов
Вячеслав Кротов
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
3
Аликин
Павел Аликин
13
Засеев
Азамат Засеев
Краснодар
мин
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
21
Намли
Юнес Намли
52'
52'
70
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
66
10
Вамберто
Вандерсон
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
77
Камболов
Руслан Камболов
90
52
Вилена
Тонни Вилена
76'
76'
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
9
Арисленес
Ари
90
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
Запасные
19
Иван
Андрей Иван
47
Уткин
Даниил Уткин
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
17
Игнатьев
Иван Игнатьев
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
1
Крицюк
Станислав Крицюк
88
Синицын
Андрей Синицын
33
Берг
Маркус Берг