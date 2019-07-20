Уфа
мин
10
Тилль
Оливье Тилль
84
55
Табидзе
Джемал Табидзе
40'
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
29'
84
74
Фомин
Даниил Фомин
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
77
Алиев
Азер Алиев
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
99
Козлов
Андрей Козлов
72
5
Йокич
Боян Йокич
90
1
Чернов
Алексей Чернов
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
34
Мохбалиев
Тургай Мохбалиев
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
11
Бизяк
Ловро Бизяк
99
Емельянов
Данила Емельянов
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
57
Кротов
Вячеслав Кротов
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
3
Аликин
Павел Аликин
13
Засеев
Азамат Засеев
Краснодар
мин
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
21
Намли
Юнес Намли
52'
70
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
66
10
Вамберто
Вандерсон
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
77
Камболов
Руслан Камболов
90
52
Вилена
Тонни Вилена
76'
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
9
Арисленес
Ари
90
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
Запасные
19
Иван
Андрей Иван
47
Уткин
Даниил Уткин
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
17
Игнатьев
Иван Игнатьев
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
1
Крицюк
Станислав Крицюк
88
Синицын
Андрей Синицын
33
Берг
Маркус Берг