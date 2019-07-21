Урал
мин
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
58'
89
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
85
11
Ильин
Владимир Ильин
45'
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
20
Панюков
Андрей Панюков
76
8
Емельянов
Роман Емельянов
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
Запасные
19
Поляков
Денис Поляков
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
90
Щербаков
Александр Щербаков
79
Юсупов
Артём Юсупов
14
Бавин
Юрий Бавин
88
Погребняк
Павел Погребняк
77
Баклов
Олег Баклов
17
Димитров
Николай Димитров
57
Фидлер
Артем Фидлер
Ахмат
мин
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
61
59
Харин
Евгений Харин
90
20
Нижич
Зоран Нижич
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
77
Бериша
Бернард Бериша
80
23
Швец
Антон Швец
90
17
Мбенг
Аблае Мбенг
75
40
Уциев
Ризван Уциев
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
16
Городов
Евгений Городов
90
Запасные
42
Мелихов
Александр Мелихов
9
Михаляк
Конрад Михаляк
22
Садулаев
Лечи Садулаев
18
Понсе
Андрес Понсе
5
Мусалов
Магомед Мусалов
33
Гудиев
Виталий Гудиев
21
Роши
Одисе Роши
6
Гащенков
Михаил Гащенков
10
Кадыров
Халид Кадыров
7
Митришев
Магомед Митришев