Сочи
мин
45
Миладинович
Иван Миладинович
46
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
24
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
55
Казаев
Ян Казаев
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
10
Обухов
Владимир Обухов
72
7
Песегов
Евгений Песегов
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
60
12
Заболотный
Николай Заболотный
90
Запасные
92
Почивалин
Валерий Почивалин
94
Лагатор
Душан Лагатор
26
Калугин
Никита Калугин
90
Шакуро
Павел Шакуро
87
Карапетян
Александр Карапетян
20
Юрганов
Игорь Юрганов
19
Фролов
Евгений Фролов
77
Полоз
Дмитрий Полоз
5
Померко
Алексей Померко
35
Джанаев
Сослан Джанаев
Зенит
мин
91
Сутормин
Алексей Сутормин
90
5
Барриос
Вильмар Барриос
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
90
3
Дуглас
Дуглас Сантос
90
7
Азмун
Сердар Азмун
30'
83
21
Ерохин
Александр Ерохин
65
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
89'
90
19
Смольников
Игорь Смольников
46
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
99
Лунев
Андрей Лунев
90
Запасные
10
Ригони
Эмилиано Ригони
86
Рыбиков
Николай Рыбиков
23
Мевля
Миха Мевля
38
Мусаев
Леон Мусаев
24
Маммана
Эмануэль Маммана
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
41
Кержаков
Михаил Кержаков
20
Мак
Роберт Мак
49
Терентьев
Денис Терентьев
22
Дзюба
Артем Дзюба
18
Жирков
Юрий Жирков