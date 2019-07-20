Ростов
мин
17
Норманн
Матиас Норманн
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
8
Попов
Ивелин Попов
80
19
Байрамян
Хорен Байрамян
23'
57
34
Козлов
Алексей Козлов
90
7
Еременко
Роман Еременко
90
11
Ионов
Алексей Ионов
88
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
Запасные
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
79
Фролкин
Даниил Фролкин
47
Долгов
Александр Долгов
15
Глебов
Данил Глебов
26
Саплинов
Александр Саплинов
3
Вилюш
Мацей Вилюш
23
Зуев
Александр Зуев
1
Бабурин
Егор Бабурин
84
Гацкан
Александр Гацкан
25
Логашов
Арсений Логашов
Спартак
мин
7
Гулиев
Аяз Гулиев
90
6
Лукас
Айртон Лукас
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
19
Понсе
Эсекьель Понсе
67
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
87
11
Фернандо Лукас
Фернандо
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
14
Джикия
Георгий Джикия
66'
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
16
12
Адриано
Луис Адриано
25'
90
98
Максименко
Александр Максименко
90
Запасные
54
Умяров
Наиль Умяров
92
Рассказов
Николай Рассказов
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
32
Ребров
Артем Ребров
88
Ташаев
Александр Ташаев
29
Кутепов
Илья Кутепов
49
Джано
Джано