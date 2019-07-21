Локомотив
мин
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
27
Серкейра
Мурило Серкейра
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
19
Эдерзито
Эдер
31'
63
11
Миранчук
Антон Миранчук
90
11
Миранчук
Алексей Миранчук
90
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
33'
46
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
1
Гилерме Алвим
Гилерме
90
Запасные
69
Куликов
Даниил Куликов
67
Тугарев
Роман Тугарев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
84
Лысов
Михаил Лысов
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
30
Медведев
Никита Медведев
9
Смолов
Федор Смолов
3
Идову
Брайан Идову
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
77
Коченков
Антон Коченков
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
Тамбов
мин
30
Таказов
Сослан Таказов
90
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
25
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
77
Костюков
Михаил Костюков
6'
57
25
Карасев
Павел Карасев
90
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
8
Килин
Антон Килин
71
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
Запасные
27
Гогуа
Седрик Гогуа
20
Муйва
Олабиран Муйва
19
Конате
Мохамед Конате
50
Сугробов
Владимир Сугробов
6
Кулик
Владислав Кулик
9
Чернышов
Олег Чернышов
23
Кленкин
Данил Кленкин
2
Рыбин
Алексей Рыбин
99
Маркелов
Иван Маркелов
9
Мамтов
Хасан Мамтов