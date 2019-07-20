Крылья Советов
мин
7
Соболев
Александр Соболев
43'
90
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
46
28
Антон
Пол Антон
54
50
Карпов
Максим Карпов
90
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
90
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
56'
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
22
Анюков
Александр Анюков
75
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
Запасные
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
52
Смирнов
Данила Смирнов
81
Овсянников
Богдан Овсянников
9
Радонич
Деян Радонич
69
Голенков
Егор Голенков
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
15
Зотов
Георгий Зотов
33
Конюхов
Евгений Конюхов
99
Канунников
Максим Канунников
10
Терехов
Сергей Терехов
44
Чичерин
Никита Чичерин
Арсенал
мин
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
10
Кангва
Эванс Кангва
24'
71
22
Лесовой
Даниил Лесовой
90
30
Тудоре
Александру Тудоре
52'
63
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
22'
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
Запасные
29
Банда
Ламек Банда
50
Шамов
Егор Шамов
17
Аджоев
Гурам Аджоев
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
5
Довбня
Александр Довбня
70
Костадинов
Георгий Костадинов
26
Коне
Бакари Коне
13
Володько
Максим Володько
14
Хагуш
Анри Хагуш
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
71
Денисов
Александр Денисов
48
Луценко
Евгений Луценко