Динамо
мин
44
Шунич
Тони Шунич
90
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
90
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
90
20
Грулев
Вячеслав Грулев
46
7
Кардозу
Мигел Кардозу
90
22
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
6
Юсупов
Артур Юсупов
58
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
68
1
Шунин
Антон Шунин
90
Запасные
19
Москвичев
Владимир Москвичев
12
Липовой
Данил Липовой
5
Теттех
Абдул Теттех
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
10
Черных
Федор Черных
31
Лещук
Игорь Лещук
2
Морозов
Григорий Морозов
18
Ордец
Иван Ордец
4
Рыков
Владимир Рыков
8
Панченко
Кирилл Панченко
34
Рауш
Константин Рауш
Рубин
мин
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
77
5
Уремович
Филип Уремович
90
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
46
29
Денисов
Виталий Денисов
46
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
6
Башкиров
Евгений Башкиров
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
Запасные
1
Волк
Давид Волк
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
2
Старфельт
Карл Старфельт
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
69
Степанов
Данил Степанов
56
Седов
Максим Седов
3
Плиев
Константин Плиев
23
Коновалов
Иван Коновалов
77
Акбашев
Роман Акбашев