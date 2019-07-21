Матч завершен
Динамо
Москва
0 : 1
Матч завершен
Рубин
Казань
Микелтадзе 90'
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
21 июля 2019, 19:00 МСК
21.07.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
44
Шунич
Тони Шунич
90
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
90
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
90
20
Грулев
Вячеслав Грулев
46
7
Кардозу
Мигел Кардозу
90
22
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
6
Юсупов
Артур Юсупов
58
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
68
1
Шунин
Антон Шунин
90
Запасные
19
Москвичев
Владимир Москвичев
12
Липовой
Данил Липовой
5
Теттех
Абдул Теттех
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
10
Черных
Федор Черных
31
Лещук
Игорь Лещук
2
Морозов
Григорий Морозов
18
Ордец
Иван Ордец
4
Рыков
Владимир Рыков
8
Панченко
Кирилл Панченко
34
Рауш
Константин Рауш
Рубин
мин
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
77
5
Уремович
Филип Уремович
90
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
46
29
Денисов
Виталий Денисов
46
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
6
Башкиров
Евгений Башкиров
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
Запасные
1
Волк
Давид Волк
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
90'
2
Старфельт
Карл Старфельт
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
69
Степанов
Данил Степанов
56
Седов
Максим Седов
3
Плиев
Константин Плиев
23
Коновалов
Иван Коновалов
77
Акбашев
Роман Акбашев