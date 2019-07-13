Урал
мин
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
80
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
20
Панюков
Андрей Панюков
69
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
14'
49'
90
8
Емельянов
Роман Емельянов
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
Запасные
14
Бавин
Юрий Бавин
69
Шаболин
Артем Шаболин
50
Чистяков
Никита Чистяков
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
90
Щербаков
Александр Щербаков
11
Ильин
Владимир Ильин
19
Поляков
Денис Поляков
77
Баклов
Олег Баклов
57
Фидлер
Артем Фидлер
Уфа
мин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
72
74
Фомин
Даниил Фомин
86'
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
77
Алиев
Азер Алиев
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
66
99
Козлов
Андрей Козлов
77'
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
1
Чернов
Алексей Чернов
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
34
Мохбалиев
Тургай Мохбалиев
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
11
Бизяк
Ловро Бизяк
10
Тилль
Оливье Тилль
99
Емельянов
Данила Емельянов
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
57
Кротов
Вячеслав Кротов
15
Пуцко
Александр Пуцко
13
Засеев
Азамат Засеев