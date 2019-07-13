Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Лукас
Айртон Лукас
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90'
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
90
49
Джано
Джано
65
7
Фернандо Лукас
Фернандо
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
61
12
Адриано
Луис Адриано
79
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
38
Ещенко
Андрей Ещенко
22
Игнатов
Михаил Игнатов
29
Кутепов
Илья Кутепов
94
Ханни
Софьян Ханни
22
Понсе
Эсекьель Понсе
-
Ташаев
Александр Ташаев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
8
Гулиев
Аяз Гулиев
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
24
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
26
Калугин
Никита Калугин
76
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
10
Казаев
Ян Казаев
90
7
Песегов
Евгений Песегов
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
67
10
Полоз
Дмитрий Полоз
58
Запасные
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
94
Лагатор
Душан Лагатор
90
Шакуро
Павел Шакуро
87
Карапетян
Александр Карапетян
11
Обухов
Владимир Обухов
92
Почивалин
Валерий Почивалин
19
Фролов
Евгений Фролов