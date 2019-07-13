Ростов
мин
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
17
Норманн
Матиас Норманн
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
11'
82
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
8
Попов
Ивелин Попов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
67
34
Козлов
Алексей Козлов
75
7
Еременко
Роман Еременко
90
11
Ионов
Алексей Ионов
42'
90
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
Запасные
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
47
Долгов
Александр Долгов
15
Глебов
Данил Глебов
26
Саплинов
Александр Саплинов
3
Вилюш
Мацей Вилюш
23
Зуев
Александр Зуев
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
1
Бабурин
Егор Бабурин
84
Гацкан
Александр Гацкан
25
Логашов
Арсений Логашов
Оренбург
мин
10
Алвеш
Рикарду Алвеш
61
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
66
Козлов
Савелий Козлов
90
9
Деспотович
Джордже Деспотович
49'
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
12
Малых
Андрей Малых
90
77
Маляров
Никита Маляров
72
31
Шахов
Виталий Шахов
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
56
Довбня
Александр Довбня
90
Запасные
32
Кулишев
Артем Кулишев
57
Болотов
Евгений Болотов
76
Бидловский
Давид Бидловский
5
Аюпов
Тимур Аюпов
11
Чуканов
Андреа Чуканов
1
Руденко
Александр Руденко