Локомотив
мин
27
Серкейра
Мурило Серкейра
90
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
81
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
19
Эдерзито
Эдер
58
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
11
Миранчук
Антон Миранчук
90
11
Миранчук
Алексей Миранчук
66'
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
1
Гилерме Алвим
Гилерме
90
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
34
Магкеев
Станислав Магкеев
69
Куликов
Даниил Куликов
67
Тугарев
Роман Тугарев
42
Лапшов
Иван Лапшов
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
84
Лысов
Михаил Лысов
3
Идову
Брайан Идову
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
77
Коченков
Антон Коченков
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
Рубин
мин
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
66
5
Уремович
Филип Уремович
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
88
18
Могилевец
Павел Могилевец
70
20
Марков
Евгений Марков
90
6
Башкиров
Евгений Башкиров
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
Запасные
1
Волк
Давид Волк
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
2
Старфельт
Карл Старфельт
41
Микушин
Владислав Микушин
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
69
Степанов
Данил Степанов
99
Закиров
Камиль Закиров
23
Коновалов
Иван Коновалов
77
Акбашев
Роман Акбашев