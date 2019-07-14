Крылья Советов
мин
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
7
Соболев
Александр Соболев
51'
58'
84
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
28
Антон
Пол Антон
71
50
Карпов
Максим Карпов
90
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
22
Анюков
Александр Анюков
66
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
Запасные
52
Смирнов
Данила Смирнов
18
Рохель
Агустин Рохель
81
Овсянников
Богдан Овсянников
9
Радонич
Деян Радонич
69
Голенков
Егор Голенков
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
15
Зотов
Георгий Зотов
33
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Терехов
Сергей Терехов
44
Чичерин
Никита Чичерин
ЦСКА
мин
9
Чалов
Федор Чалов
90
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
79
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
89
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
90
8
Влашич
Никола Влашич
90
98
Обляков
Иван Обляков
90
7
Ахметов
Ильзат Ахметов
61
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
5
Васин
Виктор Васин
90
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
Запасные
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
18
Н'Диай
Лассана Н'Диай
19
Нисимура
Такума Нисимура
29
Бийол
Яка Бийол
71
Тикнизян
Наяир Тикнизян
78
Дивеев
Игорь Дивеев
20
Кучаев
Константин Кучаев
22
Кырнац
Георгий Кырнац
3
Чернов
Никита Чернов
1
Помазун
Илья Помазун
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
14
Набабкин
Кирилл Набабкин