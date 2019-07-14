Зенит
мин
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
90
3
Дуглас
Дуглас Сантос
90
7
Азмун
Сердар Азмун
88
21
Ерохин
Александр Ерохин
46'
66
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
48'
90
18
Жирков
Юрий Жирков
74
99
Лунев
Андрей Лунев
90
Запасные
20
Мак
Роберт Мак
5
Барриос
Вильмар Барриос
10
Ригони
Эмилиано Ригони
86
Рыбиков
Николай Рыбиков
23
Мевля
Миха Мевля
38
Мусаев
Леон Мусаев
24
Маммана
Эмануэль Маммана
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
91
Сутормин
Алексей Сутормин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
49
Терентьев
Денис Терентьев
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
Тамбов
мин
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
25
Карасев
Павел Карасев
90
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
30
Таказов
Сослан Таказов
90
8
Килин
Антон Килин
56
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
99
Маркелов
Иван Маркелов
74
9
Мамтов
Хасан Мамтов
53
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
Запасные
9
Чернышов
Олег Чернышов
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
20
Муйва
Олабиран Муйва
50
Сугробов
Владимир Сугробов
77
Костюков
Михаил Костюков
6
Кулик
Владислав Кулик
23
Кленкин
Данил Кленкин
2
Рыбин
Алексей Рыбин