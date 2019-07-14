Ахмат
мин
23
Швец
Антон Швец
90
59
Харин
Евгений Харин
90
20
Нижич
Зоран Нижич
90
11
Исмаэл
Исмаэл
87
4
Анхель
Вилькер Анхель
46
40
Уциев
Ризван Уциев
90
17
Мбенг
Аблае Мбенг
84
15
Семенов
Андрей Семенов
90
16
Городов
Евгений Городов
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
77
Бериша
Бернард Бериша
28'
90
Запасные
9
Михаляк
Конрад Михаляк
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
22
Садулаев
Лечи Садулаев
18
Понсе
Андрес Понсе
5
Мусалов
Магомед Мусалов
33
Гудиев
Виталий Гудиев
21
Роши
Одисе Роши
6
Гащенков
Михаил Гащенков
10
Кадыров
Халид Кадыров
Краснодар
мин
21
Намли
Юнес Намли
69
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
74
10
Вамберто
Вандерсон
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
77
Камболов
Руслан Камболов
90
52
Вилена
Тонни Вилена
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
98
Петров
Сергей Петров
56
9
Арисленес
Ари
90
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
Запасные
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
47
Уткин
Даниил Уткин
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
17
Игнатьев
Иван Игнатьев
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
88
Синицын
Андрей Синицын