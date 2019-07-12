Арсенал
мин
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
29
Банда
Ламек Банда
73
10
Кангва
Эванс Кангва
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
8
Григалава
Гиа Григалава
84'
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
Запасные
25
Кангва
Кингс Кангва
30
Тудоре
Александру Тудоре
20
Чаушич
Горан Чаушич
50
Шамов
Егор Шамов
17
Аджоев
Гурам Аджоев
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
26
Коне
Бакари Коне
13
Володько
Максим Володько
14
Хагуш
Анри Хагуш
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
71
Денисов
Александр Денисов
48
Луценко
Евгений Луценко
Динамо
мин
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
90
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
90
5
Теттех
Абдул Теттех
90
7
Кардозу
Мигел Кардозу
16'
71
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
87
44
Шунич
Тони Шунич
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
22
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
6
Юсупов
Артур Юсупов
80
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
1
Шунин
Антон Шунин
90
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
19
Москвичев
Владимир Москвичев
12
Липовой
Данил Липовой
20
Грулев
Вячеслав Грулев
13
Калинин
Игорь Калинин
10
Черных
Федор Черных
18
Ордец
Иван Ордец
27
Соу
Самба Соу
4
Рыков
Владимир Рыков
8
Панченко
Кирилл Панченко
34
Рауш
Константин Рауш