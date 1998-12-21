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Мартин Эдегор
№18
Полузащитник
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
17 дек. 1998 (21) год
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2014/2015
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Валенсия
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Валенсия
0
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:00
Леганес
2 : 1
Реал Сосьедад
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:00
был в запасе
Леганес
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Мальорка
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
16:00
Бетис
3 : 0
Реал Сосьедад
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
3
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
16:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Вильярреал
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
16:00
Осасуна
3 : 4
Реал Сосьедад
28'
28'
28'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
16:00
28'
минуты: 1' - 90'
Осасуна
3
Реал Сосьедад
4
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Реал Сосьедад
2 : 2
Барселона
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Барселона
2
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
18:00
Вальядолид
0 : 0
Реал Сосьедад
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Эйбар
80'
80'
80'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
80'
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
4
Эйбар
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
3 : 1
Реал Сосьедад
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
3
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Леванте
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
Сельта
0 : 1
Реал Сосьедад
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
15:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Бетис
90'
90'
90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Хетафе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Алавес
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
15:00
Эспаньол
1 : 3
Реал Сосьедад
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Реал Сосьедад
3
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетико
58'
58'
58'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
58'
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
23:00
Атлетик
2 : 0
Реал Сосьедад
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
Мальорка
0 : 1
Реал Сосьедад
83'
83'
83'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
83'
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
20:00
Валенсия
1 : 1
Реал Сосьедад
29'
29'
29'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'