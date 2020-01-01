Маркус Розенберг
№9
Нападающий
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
27 сент. 1982 (37) лет
Рост
185
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Мальме
5
3
0
1
0