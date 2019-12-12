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Лента
Матч-центр
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Маркус Розенберг
№9
Нападающий
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
27 сент. 1982 (37) лет
Рост
185
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
чемпионат европы групповой раунд
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2009/2010
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Копенгаген
0 : 1
Мальме
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Копенгаген
0
Мальме
1
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Мальме
4 : 3
Динамо
48', 90'
48', 90'
48', 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
48', 90'
минуты: 1' - 90'
Мальме
4
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Лугано
0 : 0
Мальме
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лугано
0
Мальме
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Мальме
2 : 1
Лугано
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Мальме
2
Лугано
1
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Мальме
1 : 1
Копенгаген
55'
58'
55'
58'
55'
58'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
55'
минуты: 1' - 90'
Мальме
1
Копенгаген
1
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Динамо
1 : 0
Мальме
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Мальме
0
минуты: 1' - 90'