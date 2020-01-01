Маркус Берг
№33
Нападающий
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Команда
Краснодар
Гражданство
Швеция
Дата рождения
17 авг. 1986 (33) года
Рост
185
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Краснодар
12
5
0
3
1