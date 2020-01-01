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Лента
Матч-центр
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Маркус Берг
№33
Нападающий
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Команда
Краснодар
Гражданство
Швеция
Дата рождения
17 авг. 1986 (33) года
Рост
185
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Краснодар
12
5
0
3
1