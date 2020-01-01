Марио Фернандес
№2
Защитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 сент. 1990 (29) лет
Рост
188
Вес
81
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ЦСКА
22
3
2
3
0