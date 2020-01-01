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Лента
Матч-центр
Моя команда
Мануэль Нойер
№1
Вратарь
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
27 марта 1986 (34) года
Рост
193
Вес
92
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Бавария
27
0
0
0