Мануэль Нойер
№1
Вратарь
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
27 марта 1986 (34) года
Рост
193
Вес
92
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Бавария
27
0
0
0