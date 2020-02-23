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Матч-центр
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Маршал Манетси
№15
Защитник
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Команда
Реймс
Гражданство
Зимбабве
Дата рождения
22 июня 1996 (23) года
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2019/2020
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
87'
87'
87'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
Реймс
1 : 0
Ренн
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
19:00
Страсбур
3 : 0
Реймс
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
19:00
был в запасе
Страсбур
3
Реймс
0
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Реймс
1 : 1
Ницца
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Реймс
1
Ницца
1
был в запасе
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
Амьен
1 : 1
Реймс
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Ним
2 : 0
Реймс
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Ним
2
Реймс
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Реймс
1 : 1
Лион
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Лион
1
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Тулуза
0 : 1
Реймс
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
0
Реймс
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Бордо
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Реймс
1
Бордо
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
1 : 1
Реймс
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Метц
1
Реймс
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Ним
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Реймс
0
Ним
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:00
Ренн
0 : 1
Реймс
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:00
был в запасе
Ренн
0
Реймс
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
1 : 2
Дижон
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Реймс
1
Дижон
2
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
ПСЖ
0 : 2
Реймс
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
0
Реймс
2
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Монако
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Реймс
0
Монако
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Нант
1 : 0
Реймс
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Нант
1
Реймс
0
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
Реймс
2 : 0
Лилль
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Реймс
2
Лилль
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Брест
1 : 0
Реймс
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Брест
1
Реймс
0
был в запасе