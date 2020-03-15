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Максим Осипенко
№55
Защитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 мая 1994 (26) лет
Рост
190
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'
9.03.2020
9 марта 2020
пн
14:00
Ростов
3 : 2
ЦСКА
9.03.2020
9 марта 2020
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
3
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
14:00
Тамбов
3 : 0
Оренбург
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
3
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
19:30
Краснодар
0 : 0
Тамбов
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Краснодар
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 90'
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
19:30
Тамбов
2 : 3
Локомотив
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Тамбов
2
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
1 : 2
Тамбов
33'
33'
33'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
16:30
Сочи
1 : 2
Тамбов
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:00
Тамбов
3 : 0
Уфа
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
3
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
14:00
Тамбов
1 : 2
Урал
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
1
Урал
2
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
Рубин
2 : 1
Тамбов
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
2 : 0
Тамбов
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 80'
Крылья Советов
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 80'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Тамбов
2 : 1
Ростов
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
Тамбов
0 : 2
ЦСКА
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Тамбов
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Тамбов
5'
5'
5'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:00
5'
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Тамбов
1
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:00
Тамбов
0 : 2
Динамо
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Тамбов
0 : 2
Краснодар
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Тамбов
0
Краснодар
2
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
14:00
Оренбург
2 : 2
Тамбов
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Тамбов
2
минуты: 1' - 90'
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
16:30
Тамбов
0 : 1
Арсенал
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
16:30
был в запасе
Тамбов
0
Арсенал
1
был в запасе
27.07.2019
27 июля 2019
сб
16:30
Тамбов
2 : 0
Спартак
27.07.2019
27 июля 2019
сб
16:30
был в запасе
Тамбов
2
Спартак
0
был в запасе
21.07.2019
21 июля 2019
вс
16:30
Локомотив
2 : 1
Тамбов
21.07.2019
21 июля 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 90'
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