Максим Беляев
№6
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 сент. 1991 (28) лет
Рост
185
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Арсенал
22
0
1
1
0