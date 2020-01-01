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Лента
Матч-центр
Моя команда
Максим Беляев
№6
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 сент. 1991 (28) лет
Рост
185
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
отбор че-2020
россия. кубок
лига европы квалификация
россия. фнл
лига европы плей-офф
россия. фнл второй этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Арсенал
22
0
1
1
0