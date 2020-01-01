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Лента
Матч-центр
Моя команда
Макс Крузе
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
19 марта 1988 (32) года
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
Германия. Бундеслига - 2018/2019
Команда
И
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П
Ж
Кр
Вердер
32
11
9
0
0