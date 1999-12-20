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Матч-центр
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Магомед-Шапи Сулейманов
№93
Нападающий
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 дек. 1999 (20) лет
Рост
170
Вес
65
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
россия. кубок
россия. фнл
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Краснодар
15
4
5
5
0