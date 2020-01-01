Магомед Оздоев
№27
Полузащитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 нояб. 1992 (27) лет
Рост
181
Вес
77
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Зенит
20
3
3
7
0