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Матч-центр
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Лука Зидан
№30
Вратарь
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Команда
Реал
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 мая 1998 (22) года
Рост
182
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Реал
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Реал
1
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
17:15
Реал
3 : 0
Атлетик
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
17:15
был в запасе
Реал
3
Атлетик
0
был в запасе
15.04.2019
15 апр. 2019
пн
22:00
Леганес
1 : 1
Реал
15.04.2019
15 апр. 2019
пн
22:00
был в запасе
Леганес
1
Реал
1
был в запасе
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
17:15
Реал
2 : 1
Эйбар
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
17:15
был в запасе
Реал
2
Эйбар
1
был в запасе
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
22:30
Валенсия
2 : 1
Реал
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
22:30
был в запасе
Валенсия
2
Реал
1
был в запасе
31.03.2019
31 марта 2019
вс
21:45
Реал
3 : 2
Уэска
31.03.2019
31 марта 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Реал
3
Уэска
2
минуты: 1' - 90'
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
22:45
Эспаньол
2 : 4
Реал
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
22:45
был в запасе
Эспаньол
2
Реал
4
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
18:15
Реал
2 : 0
Севилья
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
18:15
был в запасе
Реал
2
Севилья
0
был в запасе