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Матч-центр
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Лука Йович
№8
Нападающий
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Команда
Реал
Гражданство
Сербия
Дата рождения
23 дек. 1997 (22) года
Рост
176
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
Реал
2 : 2
Сельта
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
был в запасе
Реал
2
Сельта
2
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
18:00
Осасуна
1 : 4
Реал
90'
90'
90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
18:00
90'
был в запасе
Осасуна
1
Реал
4
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Реал
1 : 0
Атлетико
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Реал
1
Атлетико
0
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
Вальядолид
0 : 1
Реал
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
был в запасе
Вальядолид
0
Реал
1
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Реал
2 : 1
Севилья
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 62'
Реал
2
Севилья
1
минуты: 1' - 62'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:00
Хетафе
0 : 3
Реал
82'
82'
82'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 81' - 90'
Хетафе
0
Реал
3
минуты: 81' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
Реал
0 : 0
Атлетик
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Реал
0
Атлетик
0
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:00
Барселона
0 : 0
Реал
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:00
был в запасе
Барселона
0
Реал
0
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
Валенсия
1 : 1
Реал
90'
90'
90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Валенсия
1
Реал
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
15:00
Реал
2 : 0
Эспаньол
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
15:00
был в запасе
Реал
2
Эспаньол
0
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
1 : 2
Реал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
был в запасе
Алавес
1
Реал
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
3 : 1
Реал Сосьедад
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
23:00
был в запасе
Реал
3
Реал Сосьедад
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
0 : 0
Бетис
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
23:00
был в запасе
Реал
0
Бетис
0
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:15
Реал
5 : 0
Леганес
90'
90'
90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:15
90'
был в запасе
Реал
5
Леганес
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
22:00
Мальорка
1 : 0
Реал
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Реал
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
Реал
4 : 2
Гранада
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Реал
4
Гранада
2
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
22:00
Атлетико
0 : 0
Реал
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
22:00
был в запасе
Атлетико
0
Реал
0
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Реал
2 : 0
Осасуна
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Реал
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Севилья
0 : 1
Реал
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Севилья
0
Реал
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
14:00
Реал
3 : 2
Леванте
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
14:00
был в запасе
Реал
3
Леванте
2
был в запасе
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