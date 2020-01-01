Лука Джорджевич
№22
Нападающий
Подписаться
Команда
Локомотив
Гражданство
Черногория
Дата рождения
9 июля 1994 (25) лет
Рост
185
Вес
70
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Локомотив
1
0
1
0
0
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Зенит
0
0
0
0
0