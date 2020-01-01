Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Лука Джорджевич
№22
Нападающий
Подписаться
Команда
Локомотив
Гражданство
Черногория
Дата рождения
9 июля 1994 (25) лет
Рост
185
Вес
70
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2012/2013
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Локомотив
1
0
1
0
0
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Зенит
0
0
0
0
0