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Лука Джорджевич
№22
Нападающий
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Команда
Локомотив
Гражданство
Черногория
Дата рождения
9 июля 1994 (25) лет
Рост
185
Вес
70
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2012/2013
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
19:30
Ахмат
0 : 2
Локомотив
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 32'
Ахмат
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 32'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Арсенал
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:00
был в запасе
Локомотив
2
Арсенал
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Зенит
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Локомотив
1
Зенит
0
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
11:30
Оренбург
2 : 3
Локомотив
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
11:30
был в запасе
Оренбург
2
Локомотив
3
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 1
Локомотив
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Сочи
0
Локомотив
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Локомотив
1 : 2
Ростов
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 60' - 90'
Локомотив
1
Ростов
2
минуты: 60' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
Краснодар
1 : 1
Локомотив
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
минуты: 84' - 90'
Краснодар
1
Локомотив
1
минуты: 84' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 2
Локомотив
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 78' - 90'
Динамо
1
Локомотив
2
минуты: 78' - 90'
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
21:30
Зенит
1 : 1
Краснодар
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
21:30
был в запасе
Зенит
1
Краснодар
1
был в запасе
28.07.2019
28 июля 2019
вс
14:00
Оренбург
0 : 2
Зенит
28.07.2019
28 июля 2019
вс
14:00
был в запасе
Оренбург
0
Зенит
2
был в запасе
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 2
Зенит
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
был в запасе
Сочи
0
Зенит
2
был в запасе
14.07.2019
14 июля 2019
вс
19:00
Зенит
2 : 1
Тамбов
14.07.2019
14 июля 2019
вс
19:00
был в запасе
Зенит
2
Тамбов
1
был в запасе