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Лента
Матч-центр
Моя команда
Люк Шоу
№23
Защитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 июля 1995 (24) года
Рост
185
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2016/2017
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Манчестер Юнайтед
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0
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