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Лента
Матч-центр
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Люк Шоу
№23
Защитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 июля 1995 (24) года
Рост
185
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2016/2017
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
ЛАСК
0 : 5
Манчестер Юнайтед
47'
47'
47'
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
ЛАСК
0
Манчестер Юнайтед
5
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Брюгге
1 : 1
Манчестер Юнайтед
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Брюгге
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'