Люк Шоу
№23
Защитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 июля 1995 (24) года
Рост
185
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
ЛАСК
0 : 5
Манчестер Юнайтед
47'
47'
47'
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
ЛАСК
0
Манчестер Юнайтед
5
минуты: 1' - 90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Брюгге
1 : 1
Манчестер Юнайтед
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Брюгге
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'