Лоренцо Инсинье
№24
Нападающий
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Команда
Наполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
4 июня 1991 (28) лет
Рост
163
Вес
59
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Наполи
23
5
6
1
0