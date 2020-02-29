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Лоренцо Инсинье
№24
Нападающий
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Команда
Наполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
4 июня 1991 (28) лет
Рост
163
Вес
59
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2009/2010
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:45
Наполи
2 : 1
Торино
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Торино
1
минуты: 1' - 90'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Брешиа
1 : 2
Наполи
50'
50'
50'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
50'
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Кальяри
0
Наполи
1
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Наполи
2 : 3
Лечче
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Лечче
3
минуты: 1' - 90'
3.02.2020
3 февр. 2020
пн
22:45
Сампдория
2 : 4
Наполи
3.02.2020
3 февр. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
Наполи
4
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
22:45
Наполи
2 : 1
Ювентус
86'
86'
86'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
22:45
86'
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
22:45
Наполи
0 : 2
Фиорентина
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
0
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
20:00
Лацио
1 : 0
Наполи
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Наполи
0
минуты: 1' - 90'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
22:45
Наполи
1 : 3
Интер
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
22:45
Сассуоло
1 : 2
Наполи
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Наполи
1 : 2
Парма
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
Парма
2
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:00
Удинезе
1 : 1
Наполи
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:00
Наполи
1 : 2
Болонья
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:00
Милан
1 : 1
Наполи
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:45
Наполи
0 : 0
Дженоа
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:00
Рома
2 : 1
Наполи
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
Наполи
2 : 2
Аталанта
88'
88'
88'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Аталанта
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
СПАЛ
1 : 1
Наполи
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Наполи
2 : 0
Верона
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Верона
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
Торино
0 : 0
Наполи
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Наполи
0
минуты: 1' - 90'
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