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Лента
Матч-центр
Моя команда
Лоренцо Пеллегрини
№7
Полузащитник
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Команда
Рома
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 июня 1996 (23) года
Рост
186
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
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