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Лоренцо Пеллегрини
№7
Полузащитник
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Команда
Рома
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 июня 1996 (23) года
Рост
186
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Рома
4 : 0
Лечче
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:45
Аталанта
2 : 1
Рома
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Аталанта
2
Рома
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:45
Сассуоло
4 : 2
Рома
44'
44'
44'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
4
Рома
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Рома
1 : 1
Лацио
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
Дженоа
1 : 3
Рома
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Рома
3
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
Рома
1 : 2
Ювентус
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
22:45
Рома
0 : 2
Торино
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
0
Торино
2
минуты: 1' - 90'
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:45
Фиорентина
1 : 4
Рома
73'
73'
73'
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:45
73'
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Рома
4
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
Рома
3 : 1
СПАЛ
53'
53'
53'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
53'
минуты: 1' - 90'
Рома
3
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
Интер
0 : 0
Рома
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Интер
0
Рома
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
22:45
Верона
1 : 3
Рома
28'
28'
28'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Верона
1
Рома
3
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Рома
3 : 0
Брешиа
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Рома
3
Брешиа
0
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Лечче
0 : 1
Рома
18'
18'
18'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 71'
Лечче
0
Рома
1
минуты: 1' - 71'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Рома
0 : 2
Аталанта
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
0
Аталанта
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Болонья
1 : 2
Рома
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Рома
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
Рома
4 : 2
Сассуоло
28'
28'
28'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Рома
4
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
19:00
Лацио
1 : 1
Рома
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Рома
1
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
Рома
3 : 3
Дженоа
74'
74'
74'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Рома
3
Дженоа
3
минуты: 1' - 90'