Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Леон Мусаев
№38
Полузащитник
Подписаться
Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 янв. 1999 (21) год
Рост
181
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Ростов
1 : 2
Зенит
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:30
Зенит
4 : 1
Оренбург
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:30
минуты: 62' - 90'
Зенит
4
Оренбург
1
минуты: 62' - 90'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:30
Ахмат
1 : 1
Зенит
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
18:00
Зенит
2 : 1
Сочи
4'
4'
4'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 45'
Зенит
2
Сочи
1
минуты: 1' - 45'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Краснодар
2 : 4
Зенит
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Краснодар
2
Зенит
4
был в запасе
01.07.2020
01 июля 2020
ср
17:30
Тамбов
1 : 2
Зенит
01.07.2020
01 июля 2020
ср
17:30
был в запасе
Тамбов
1
Зенит
2
был в запасе
26.06.2020
26 июня 2020
пт
20:30
Зенит
2 : 1
Крылья Советов
26.06.2020
26 июня 2020
пт
20:30
минуты: 90' - 90'
Зенит
2
Крылья Советов
1
минуты: 90' - 90'
20.06.2020
20 июня 2020
сб
19:00
ЦСКА
0 : 4
Зенит
20.06.2020
20 июня 2020
сб
19:00
минуты: 90' - 90'
ЦСКА
0
Зенит
4
минуты: 90' - 90'
14.03.2020
14 марта 2020
сб
16:30
Зенит
7 : 1
Урал
76'
76'
76'
14.03.2020
14 марта 2020
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Зенит
7
Урал
1
минуты: 46' - 90'
09.03.2020
09 марта 2020
пн
19:00
Зенит
0 : 0
Уфа
09.03.2020
09 марта 2020
пн
19:00
был в запасе
Зенит
0
Уфа
0
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Локомотив
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
был в запасе
Зенит
0
Локомотив
0
был в запасе
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
Зенит
3 : 0
Динамо
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
минуты: 81' - 90'
Зенит
3
Динамо
0
минуты: 81' - 90'
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
19:00
Зенит
1 : 0
Спартак
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 90' - 90'
Зенит
1
Спартак
0
минуты: 90' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
1 : 2
Зенит
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Рубин
1
Зенит
2
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Уфа
1 : 0
Зенит
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Уфа
1
Зенит
0
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Ахмат
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Зенит
0
Ахмат
0
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
Динамо
0 : 2
Зенит
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Динамо
0
Зенит
2
был в запасе
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
21:30
Зенит
1 : 1
Краснодар
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
21:30
был в запасе
Зенит
1
Краснодар
1
был в запасе
28.07.2019
28 июля 2019
вс
14:00
Оренбург
0 : 2
Зенит
28.07.2019
28 июля 2019
вс
14:00
был в запасе
Оренбург
0
Зенит
2
был в запасе
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 2
Зенит
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
был в запасе
Сочи
0
Зенит
2
был в запасе
Показать все игры