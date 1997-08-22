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Матч-центр
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Лаутаро Мартинес
№10
Нападающий
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Команда
Интер
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
22 авг. 1997 (22) года
Рост
174
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
8.03.2020
8 марта 2020
вс
22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
8.03.2020
8 марта 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Интер
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
Лацио
2 : 1
Интер
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Интер
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:30
Интер
1 : 1
Кальяри
29'
90'
29'
90'
29'
90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:30
29'
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Интер
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Интер
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:45
Интер
1 : 1
Аталанта
4'
4'
4'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:45
4'
минуты: 1' - 80'
Интер
1
Аталанта
1
минуты: 1' - 80'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
22:45
Наполи
1 : 3
Интер
62'
62'
62'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
22:45
62'
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
22:45
Фиорентина
1 : 1
Интер
76'
76'
76'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Интер
1
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
Интер
0 : 0
Рома
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Интер
0
Рома
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Интер
2 : 1
СПАЛ
16', 41'
16', 41'
16', 41'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
16', 41'
минуты: 1' - 90'
Интер
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:45
Торино
0 : 3
Интер
12'
35'
12'
35'
12'
35'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:45
12'
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Интер
3
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:00
Интер
2 : 1
Верона
42'
42'
42'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Интер
2
Верона
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:00
Болонья
1 : 2
Интер
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Интер
2
минуты: 1' - 90'
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:00
Брешиа
1 : 2
Интер
23'
23'
23'
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:00
23'
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Интер
2
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
Интер
2 : 2
Парма
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Интер
2
Парма
2
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:30
Сассуоло
3 : 4
Интер
2', 71'
2', 71'
2', 71'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:30
2', 71'
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
3
Интер
4
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
21:45
Интер
1 : 2
Ювентус
18'
18'
18'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
21:45
18'
минуты: 1' - 78'
Интер
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 78'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Сампдория
1 : 3
Интер
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Интер
1 : 0
Лацио
90'
90'
90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
Интер
1
Лацио
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:45
Милан
0 : 2
Интер
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Милан
0
Интер
2
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:45
Интер
1 : 0
Удинезе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:45
был в запасе
Интер
1
Удинезе
0
был в запасе
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