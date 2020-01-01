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Тарик Лампти
№48
Защитник
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Команда
Челси
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 сент. 2000 (19) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
15:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Челси
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
15:30
был в запасе
Брайтон & Хов
1
Челси
1
был в запасе
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
17:00
Арсенал
1 : 2
Челси
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 59' - 90'
Арсенал
1
Челси
2
минуты: 59' - 90'