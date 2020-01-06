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Андреа Ла Мантия
№19
Нападающий
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Команда
Лечче
Гражданство
Италия
Дата рождения
6 мая 1991 (29) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
20:00
Лечче
0 : 1
Удинезе
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
20:00
был в запасе
Лечче
0
Удинезе
1
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
Лечче
2 : 3
Болонья
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Лечче
2
Болонья
3
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
Брешиа
3 : 0
Лечче
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:30
Лечче
2 : 2
Дженоа
21'
21'
21'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:45
Фиорентина
0 : 1
Лечче
49'
49'
49'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:45
49'
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
17:00
Лечче
2 : 2
Кальяри
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Кальяри
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Лацио
4 : 2
Лечче
85'
85'
85'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
85'
минуты: 73' - 90'
Лацио
4
Лечче
2
минуты: 73' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Сассуоло
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Лечче
2
Сассуоло
2
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Сампдория
1 : 1
Лечче
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Сампдория
1
Лечче
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
Лечче
1 : 1
Ювентус
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
был в запасе
Лечче
1
Ювентус
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
21:45
Милан
2 : 2
Лечче
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
21:45
был в запасе
Милан
2
Лечче
2
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Аталанта
3 : 1
Лечче
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 60'
Аталанта
3
Лечче
1
минуты: 1' - 60'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Лечче
0 : 1
Рома
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 76' - 90'
Лечче
0
Рома
1
минуты: 76' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
СПАЛ
1 : 3
Лечче
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
СПАЛ
1
Лечче
3
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Лечче
1 : 4
Наполи
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Лечче
1
Наполи
4
был в запасе
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
21:45
Торино
1 : 2
Лечче
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
21:45
был в запасе
Торино
1
Лечче
2
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
Лечче
0 : 1
Верона
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
был в запасе
Лечче
0
Верона
1
был в запасе
26.08.2019
26 авг. 2019
пн
21:45
Интер
4 : 0
Лечче
26.08.2019
26 авг. 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Интер
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90'