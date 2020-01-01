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Матч-центр
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Кристиан Нобоа
№16
Полузащитник
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Команда
Сочи
Гражданство
Эквадор
Дата рождения
8 апр. 1985 (35) лет
Рост
183
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сочи
16
4
3
3
0
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Зенит
0
0
0
0
0