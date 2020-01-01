Кристиан Нобоа
№16
Полузащитник
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Команда
Сочи
Гражданство
Эквадор
Дата рождения
8 апр. 1985 (35) лет
Рост
183
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сочи
16
4
3
3
0
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Зенит
0
0
0
0
0