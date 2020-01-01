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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Легкая атлетика
Хоккей
Фигурное катание
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Легкая атлетика
Хоккей
Фигурное катание
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Кот-д'Ивуар
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Страна
Кот-д'Ивуар
Стадион
Тренер
Мишель Дюссье
М. Дюссье
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
товарищеские матчи. сборные
Сезон:
2020
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Франк Кессье
Ф. Кессье
Пол
23
1
0
0
0
0
Serey Dié
S.
Нап
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего
игроков
0
вратаря
0
защитников
1
полузащитник
1
нападающий