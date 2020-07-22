Константин Рауш
№34
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 марта 1990 (30) лет
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
Динамо
0 : 1
Оренбург
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
был в запасе
Динамо
0
Оренбург
1
был в запасе
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
Краснодар
0 : 2
Динамо
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
был в запасе
Краснодар
0
Динамо
2
был в запасе
04.07.2020 04 июля 2020 сб 16:30
Динамо
0 : 1
Арсенал
04.07.2020 04 июля 2020 сб 16:30
минуты: 61' - 90'
Динамо
0
Арсенал
1
минуты: 61' - 90'
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:00
Сочи
1 : 1
Динамо
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:00
минуты: 1' - 46'
Сочи
1
Динамо
1
минуты: 1' - 46'
27.06.2020 27 июня 2020 сб 19:00
Динамо
0 : 0
ЦСКА
27.06.2020 27 июня 2020 сб 19:00
минуты: 58' - 90'
Динамо
0
ЦСКА
0
минуты: 58' - 90'
13.03.2020 13 марта 2020 пт 19:30
Ахмат
2 : 3
Динамо
26'
26'
26'
13.03.2020 13 марта 2020 пт 19:30
26'
минуты: 1' - 67'
Ахмат
2
Динамо
3
минуты: 1' - 67'
07.03.2020 07 марта 2020 сб 16:30
Динамо
1 : 0
Тамбов
84'
84'
84'
07.03.2020 07 марта 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90'
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 16:30
Динамо
0 : 2
Спартак
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 16:30
был в запасе
Динамо
0
Спартак
2
был в запасе
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 19:30
Зенит
3 : 0
Динамо
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 19:30
минуты: 1' - 57'
Зенит
3
Динамо
0
минуты: 1' - 57'
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 14:00
Рубин
0 : 1
Динамо
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 82'
Рубин
0
Динамо
1
минуты: 1' - 82'
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:30
ЦСКА
0 : 1
Динамо
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:00
Динамо
1 : 1
Краснодар
81'
81'
81'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 14:00
Оренбург
2 : 0
Динамо
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 14:00
был в запасе
Оренбург
2
Динамо
0
был в запасе
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Ростов
3
Динамо
0
был в запасе
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 14:00
Динамо
2 : 3
Сочи
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Сочи
3
минуты: 1' - 90'
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:00
Динамо
0 : 0
Уфа
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 20:00
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
41'
41'
41'
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
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