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Константин Кучаев
№89
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 марта 1998 (22) года
Рост
178
Вес
72
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ЦСКА
12
0
0
1
0