Клаудио Браво
№1
Вратарь
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Чили
Дата рождения
13 марта 1983 (37) лет
Рост
185
Вес
84
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Манчестер Сити
3
0
0
0