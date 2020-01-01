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Клаудио Браво
№1
Вратарь
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Чили
Дата рождения
13 марта 1983 (37) лет
Рост
185
Вес
84
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Манчестер Сити
3
0
0
0